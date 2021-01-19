İşten çıkarma yasağı uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs pandemisi sürecinde iş kayıplarını önlemek amacıyla uygulamaya konan işten çıkarma yasağı uygulaması için belirlenen süre 17 Ocak 2021 tarihinde sona ererken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2 ay süreyle uzatıldı. Bu düzenleme ile birlikte işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

Bu süreçte yüz kızartıcı suç işleyen çalışanların iş sözleşmelerine son verilebilecek ancak bunun dışında işten çıkarma uygulamasına gidilemeyecek. İşten çıkarma yasağının ihlali durumunda ise işverenler çalışanlara brüt asgari ücret tutarını ödeyerek işten çıkarabilecek.

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.