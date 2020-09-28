İSTİB 2-3 milyar dolarlık israfı engelleyecek

28 Eylül 2020

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), "Gıda İsrafını Engelleme Projesi" ile Türkiye'de 5 yılda israfın yüzde 50 azaltılmasını ve ilk 2 yılda çöpten kurtarılan gıdalarla en az 2-3 milyar doların geri kazanılmasını hedefliyor.

İSTİB'den "Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, üyelerinin yüzde 99'u gıda konusunda çalışan İSTİB'in; gıda kaybının ve israfının etkilerine, bu konu ile ilgili sorunlara çözüm geliştirme bilinciyle hareket eden önemli kuruluşlardan biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, savaş, salgın ve doğal afetler kadar yıkıcı bir etkiye sahip gıda israfı ile sosyal sorumluluk bilinciyle mücadele eden İSTİB'in, "Gıda İsrafını Engelleme Projesi" ile 2019 yılından bu yana gıdada israfı azaltan, hatta sıfır atığı hedefleyen bir dizi etkin çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu.

Sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen projenin nihai hedefinin, bu projenin sosyal sorumluluktan öteye geçerek bir sosyal girişimcilik projesine dönüşmesi olduğu belirtilen açıklamada, çalışma ile Türkiye'de 5 yılda israfın yüzde 50 azaltılması ve ilk 2 yılda çöpten kurtarılan gıdalarla en az 2-3 milyar doların geri kazanılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Pandemi, gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek

Verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda israfı sorununa dikkati çekmek için 29 Eylül'ü "Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" ilan etti.

Bu yıl ilk kez kutlanacak olan "Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü", sürdürülebilir bir dünya ve herkese güvenli bir gıdanın geleceğini sağlamak için çağrı niteliği taşıyacak.

FAO verilerine göre, bugün dünyada 1,5 milyar ton gıda çöpe atılırken, her 100 kişiden 11'i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık sebebiyle ölüyor. BM tahminlerine göre, Kovid-19 pandemisinin küresel gıda güvenliğine olumsuz etkileri ile birlikte salgının yol açtığı ekonomik gerileme dünya genelinde açlık çeken insan sayısını daha da artıracak.

Bugün dünya genelinde meydana gelen gıda kaybının ve israfın sadece dörtte birini önlenirse bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insanın beslenmesine yetiyor. Gıda israfını engelleme konusunda yapılacak her çalışma, kelebek etkisi ile dünyanın herhangi bir yerinde açlıktan ölmek üzere olan bir insanı yaşama döndürebilir.

"Gıdada israfı engelleyeceğiz ve milli sermayemizi çöpten çıkaracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için tüm imkanlarımızı ve enerjimizi harcayarak toplumun her kesimine ulaşmak bizler için bir görevden çok daha fazla şey ifade ediyor. Gıdada israfı engelleyeceğiz ve milli sermayemizi çöpten çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kopuz, proje kapsamında yaptıkları çalışmalara değinirken, medya ve sosyal medyada kamu spotları ve yayınlarla bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, lokanta, kafe, restoran, yemekhaneler ve oteller gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmaya başlayacaklarını belirtti.

Mahalli idarelerin ve vakıfların gıda bankası/aşevi kurma ve lokal olarak bağış yapılmasını kolaylaştırıcı mevzuat çalışmalarına destek vermek üzere çalışmalar yaptıklarını belirten Kopuz, şu açıklamayı yaptı:

"Bir yandan da perakende sektörünün gıda ürünlerini iade etmesini ortadan kaldıracak eğitimler ve düzenlemelerin hazırlanması için çalışmalar yürütüyoruz. Yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde, gıda işletmelerinin gıda israfını ortadan kaldırmak amaçlı mevzuata uyumunu sağlamak üzere eğitim seminerleri düzenliyoruz. Gıda atıklarının bir sistem üzerine kayıt edilerek ölçülmesi, istatistik çalışmalarının Çevre Bakanlığı tarafından yapılmasına öncülük etmek gibi farklı başlıklarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Düzenlediğimiz Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması ile de üniversite öğrencilerinin gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelerine toplam 65 bin lira ödül vereceğiz. Türkiye genelinden üniversitelilerin katıldığı yarışmaya, şimdiye kadar görmüş olduğu yoğun ilgi ile 'Gıda İsrafına Dur' diyecek çok sayıda proje başvurusu oldu."

Kaynak: AA