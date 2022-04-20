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İstifa eden doktorlara asistanlık imkanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa eden veya son yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndaki (TUS) başarısıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin, tek sefere mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne suretle olursa olsun memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenlerin de talepleri halinde Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri (SBA) kadrolarına geçebileceğini kaydetti.

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