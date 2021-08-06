İstifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yerine Mahmut Özer atandı

ANKARA(DÜNYA) - Kulislerde bir süredir istifa söylentileri dolaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifası kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararında, “Görevden affını isteyen ve görğevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof.Dr. Mahmut Özer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasasının 104 ve 106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına da Prof.Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ile Dr.Sadri Şensoy atandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan diğer atama kararlarına göre TÜİK Başkan Yardımcılıklarına üç atama birden yapıldı. Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksek ve Nurettin Kaya, TÜİK’in yeni Başkan Yardımcıları oldular.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaşı atanırken, Maden ve Petrol İşleri GUenel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever görevden alınarak yerine Fatih Dumanlı getirildi.