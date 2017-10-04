'İstifa etmiyorum, siz görevden alın' haberlerine yalanlama

04 Ekim 2017

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bazı basın yayın organlarında yayınlanan "istifasının istendiğine" dair haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığını belirtti.

Uğur, kendisiyle ilgili son günlerde çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bazı basın yayın organlarında, istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur." ifadesini kullanan Uğur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen, söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bıraktığını vurguladı. Uğur, şu değerlendirmede bulundu:

"(Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim) şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir. Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Parti'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum."

Kaynak: AA