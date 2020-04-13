İstifa kararının ardından İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama

13 Nisan 2020

Dün akşam istifa kararı alan ancak kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "yola devam" açıklaması yaptı.

Soylu, süreç sonrası ilk açıklamasını resmi Twitter hesabından yapı. Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Allah mahcup etmesin.

Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."