İstifası istenen başkan açıklama yapacak
AK Partili Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, bugün saat 16:30'da açıklama yapacak. Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği isimler arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bugün saat 16:30'da basın açıklaması yapacağını duyurdu.
AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etmişti.
Erdoğan, Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un dışında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de istifasını istemişti.