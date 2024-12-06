İstihbarat Başkanlığı'na Ali Haluk Karakuş atandı (Ali Haluk Karakuş kimdir?)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'un, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ali Haluk Karakuş kimdir?

1973 yılında İstanbul'da doğan Ali Haluk Karakuş, 1991 yılında Polis Koleji'nden, 1995 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başladı.

1995 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı'nda göreve başlayan Karakuş, sırasıyla 2000 yılında Siirt Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, 2004 yılında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 2017 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı.

2019 yılında Personel Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 2021 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi ünvanıyla görevine başlayan Ali Haluk Karakuş, 15 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.