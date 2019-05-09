"İstihdamda çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz"

09 Mayıs 2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'ne katıldı, sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından kurumlar vergisi, istihdam, ihracat ve değer katanlar dalında ödüle layık görülen firmaları ve kurumların temsilcilerini kutlayan Erdoğan, Cumhuriyet ile yaşıt olan ATO'nun bugün 157 bin üyesiyle Türkiye'nin ekonomideki en önemli temsilcileri arasında yer aldığını söyledi.

Gerek yürütülen faaliyetler ve gerekse verecekleri ödüllerin Ankara'nın bürokrasi yanında ticaret, üretim, teknoloji ve eğitim şehri olduğunu da ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, bugün de odanın "Sen kazan ülkemiz kazansın" anlayışıyla girişimcilere öncülük etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

İş dünyasıyla birlikte istihdam seferberliği başlattıklarını ve hedeflerinin bu yıl içinde 2,5 milyon ilave istihdamla hem kayıpların telafi edilmesi hem de hedeflere uygun bir seviyeye ulaşmak olduğunu belirten Erdoğan, "Ankara Ticaret Odasının bize sözü yıl sonuna kadar 220 bin istihdam. Şu an itibarıyla 60 bin istihdamı sağlamış durumda. Temennim odur ki yıl sonu itibarıyla Ankara Ticaret Odası 220 bin istihdamı sağlamış olsun." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 365 odası ve borsasıyla bu konuda yoğun bir hazırlık içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yılın ilk üç ayında olumlu yönde fakat yetersiz bir istihdam artışı yakalamayı başardık. İlerleyen süreçte istihdamda çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Şimdiden bunun işaretlerini almaya başladık. Devlet olarak istihdam konusunda geçmişte hiç olmadığı kadar çok çeşitli ve geniş kapsamlı teşvikler veriyoruz." dedi.

Tüm iş adamlarını bu teşviklerden faydalanmaya davet eden Erdoğan, ATO'nun bu konuda tüm girişimcilere rehberlik etmeye, yardımcı olmaya ve yön göstermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA