İstiklal Caddesi en pahalı caddeler arasına girdi  

Türkiye cadde mağazacı­lığında adını dünya lis­telerine yazdırdı. Cus­hman & Wakefield’ın ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2025’ rapo­runa göre küresel düzeyde kira­lar ortalama yüzde 4,2 arttı. Pa­zarların yüzde 58’inde kira artı­şı yaşandı. Kiraların geçtiğimiz yıl yüzde 22 artarak yıllık met­rekare başına 20 bin 482 euroya ulaştığı Londra’daki New Bond Caddesi ise ilk kez dünyanın en pahalı perakende destinasyo­nu oldu.

Türkiye’den ise İstik­lal Caddesi rapora girdi. Rapor­da dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan mer­kez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı. Buna göre, dünya­nın en pahalı destinasyonu New Bond Caddesi’ndeki kiralar; ge­çen yıl küresel sıralamada zirve­ye çıkan ilk Avrupa caddesi olan Milano’daki Via Montenapoleo­ne’yi (yıllık metrekare başına 20 bin euro) ve New York’un ikonik Beşinci Caddesi’ni (yıllık metre­kare başına 18 bin 359 euro) geri­de bıraktı.

Zirvede Londra’daki New Bond Caddesi var

Londra’daki New Bond Cad­desi’nin zirvede yer aldığı liste­de ikinci sırada Milano’daki Via Montenapoleone, üçüncü sırada New York’taki Beşinci Caddesi, dördüncü sırayı Hong Kong’daki Tsim Sha Tsui, beşinci sırayı ise Paris’teki Şanzelize Caddesi aldı.

İstiklal yerini korudu aylık m2 kira 245 dolar

İstiklal Caddesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025’te de dünya genelindeki sıralamada 22’nci sıradaki yerini korudu. Avru­pa sıralamasında ise, tıpkı dün­ya sıralamasındaki gibi, bu yıl da 36’ncı sırada yer aldı. Cad­dede birincil perakende kira­ları son iki yıldır değişmeyerek metrekare başına aylık 245 dolar seviyesinde seyrederken, yıllık euro bazındaki karşılığı ise 2 bin 251 olarak kaydedildi.

Pazarların yüzde 58’inde kiralar arttı

Önde gelen perakende desti­nasyonları olarak özellikle lüks ağırlıklı yapılanmalarıyla bili­nen bu caddelerin, ekonomik be­lirsizlik ve değişen tüketici dav­ranışları karşısında dayanıklılık göstererek genel pazar eğilimle­rinden daha iyi performans gös­termeye devam ettiği görülüyor. Küresel olarak, bu caddelerde ki­raların ortalama yüzde 4,2 büyü­düğü hesaplanırken, pazarların yüzde 58’inde kira artışı yaşan­dığı tespit edildi. Amerika, Gü­ney Amerika’daki kur etkileriyle desteklenen yüzde 7,9 ile bölge­sel kira artışına liderlik etti. Av­rupa, Budapeşte ve Londra’da­ki öne çıkan performanslarla istikrarlı bir şekilde yıldan yı­la yüzde 4 büyüme kaydetti. Bu arada, Asya Pasifik’teki kira ar­tış hızı yavaşlarken, Hindistan ve Japonya’daki güçlü büyüme, Büyük Çin ve Güneydoğu As­ya’daki ekonomik zorluklarla dengelendi.

Milano ve Paris küresel statüyü korudu

Londra, Avrupa’daki kira artışına öncülük etti; New Bond Caddesi, Oxford Caddesi ve Regent Caddesi’nin tamamı çift haneli artışlar kaydetti. Budapeşte’deki Fashion Street, yüzde 33’lük bir artışla bölgenin öne çıkan performansını sergiledi ve şehrin önde gelen perakende destinasyonu olarak Vaci Utca’yı geride bıraktı. Milano ve Paris, istikrarlı kiralarla küresel statülerini korudu.