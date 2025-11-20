İstiklal Caddesi en pahalı caddeler arasına girdi
Türkiye cadde mağazacılığında adını dünya listelerine yazdırdı. Cushman & Wakefield’ın ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2025’ raporuna göre küresel düzeyde kiralar ortalama yüzde 4,2 arttı. Pazarların yüzde 58’inde kira artışı yaşandı. Kiraların geçtiğimiz yıl yüzde 22 artarak yıllık metrekare başına 20 bin 482 euroya ulaştığı Londra’daki New Bond Caddesi ise ilk kez dünyanın en pahalı perakende destinasyonu oldu.
Türkiye’den ise İstiklal Caddesi rapora girdi. Raporda dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı. Buna göre, dünyanın en pahalı destinasyonu New Bond Caddesi’ndeki kiralar; geçen yıl küresel sıralamada zirveye çıkan ilk Avrupa caddesi olan Milano’daki Via Montenapoleone’yi (yıllık metrekare başına 20 bin euro) ve New York’un ikonik Beşinci Caddesi’ni (yıllık metrekare başına 18 bin 359 euro) geride bıraktı.
Zirvede Londra’daki New Bond Caddesi var
Londra’daki New Bond Caddesi’nin zirvede yer aldığı listede ikinci sırada Milano’daki Via Montenapoleone, üçüncü sırada New York’taki Beşinci Caddesi, dördüncü sırayı Hong Kong’daki Tsim Sha Tsui, beşinci sırayı ise Paris’teki Şanzelize Caddesi aldı.
İstiklal yerini korudu aylık m2 kira 245 dolar
İstiklal Caddesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025’te de dünya genelindeki sıralamada 22’nci sıradaki yerini korudu. Avrupa sıralamasında ise, tıpkı dünya sıralamasındaki gibi, bu yıl da 36’ncı sırada yer aldı. Caddede birincil perakende kiraları son iki yıldır değişmeyerek metrekare başına aylık 245 dolar seviyesinde seyrederken, yıllık euro bazındaki karşılığı ise 2 bin 251 olarak kaydedildi.
Pazarların yüzde 58’inde kiralar arttı
Önde gelen perakende destinasyonları olarak özellikle lüks ağırlıklı yapılanmalarıyla bilinen bu caddelerin, ekonomik belirsizlik ve değişen tüketici davranışları karşısında dayanıklılık göstererek genel pazar eğilimlerinden daha iyi performans göstermeye devam ettiği görülüyor. Küresel olarak, bu caddelerde kiraların ortalama yüzde 4,2 büyüdüğü hesaplanırken, pazarların yüzde 58’inde kira artışı yaşandığı tespit edildi. Amerika, Güney Amerika’daki kur etkileriyle desteklenen yüzde 7,9 ile bölgesel kira artışına liderlik etti. Avrupa, Budapeşte ve Londra’daki öne çıkan performanslarla istikrarlı bir şekilde yıldan yıla yüzde 4 büyüme kaydetti. Bu arada, Asya Pasifik’teki kira artış hızı yavaşlarken, Hindistan ve Japonya’daki güçlü büyüme, Büyük Çin ve Güneydoğu Asya’daki ekonomik zorluklarla dengelendi.
Milano ve Paris küresel statüyü korudu
Londra, Avrupa’daki kira artışına öncülük etti; New Bond Caddesi, Oxford Caddesi ve Regent Caddesi’nin tamamı çift haneli artışlar kaydetti. Budapeşte’deki Fashion Street, yüzde 33’lük bir artışla bölgenin öne çıkan performansını sergiledi ve şehrin önde gelen perakende destinasyonu olarak Vaci Utca’yı geride bıraktı. Milano ve Paris, istikrarlı kiralarla küresel statülerini korudu.