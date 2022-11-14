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İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı

Dün patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.