İstiklal Caddesi'nde patlama

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, şunları söyledi: "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."