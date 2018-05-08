İstiklal Caddesi'nde restoran yangını
Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi Meşelik Sokağı'ndaki 2 katlı restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda 2 katlı restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Caddesi Meşelik Sokağı'ndaki 2 katlı restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: AA