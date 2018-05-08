e-DÜNYA
18 °C

İstiklal Caddesi'nde restoran yangını

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi Meşelik Sokağı'ndaki 2 katlı restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi'nde restoran yangını
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Beyoğlu'nda 2 katlı restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

İstiklal Caddesi Meşelik Sokağı'ndaki 2 katlı restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. 

Kaynak: AA

Son dakika yangın İstiklal caddesi beyoğlu

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.