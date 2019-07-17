İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi

17 Temmuz 2019

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin 40 sanığa verilen hapis cezaları ile 11 er hakkında kurulan beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Mayıs 2018'de karara bağlanan 52 sanıklı İBB'nin işgali davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi "şehit" olarak, 190 kişi ve kurum "katılan", 80 kişi de "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Daire, eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik ve Mustafa Alper Şengören ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un da aralarında bulunduğu 40 sanık hakkında verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

"Anayasa'yı ihlal" suçundan suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilen eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan hakkında ise delillerin yeniden değerlendirilmesi için dosyanın ayrılarak yeni esasa kaydedilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.

Daire, yerel mahkemece 11 er hakkında verilen beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

Ceza Dairesi, 40 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Tunç'un cezası düzeltildi

Ceza Dairesi, eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'a "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan verilen 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezasına yönelik hükmün düzeltilmesine karar verdi.

Sanık hakkında verilen cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektirir neden bulunmadığı gerekçesiyle sanığın 1 yıl hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar veren daire, 1 yıl hapis cezasını da 7 bin 300 lira adli para cezasına çevirdi.

Ceza dairesi, sanık Tunç hakkında diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Yerel mahkemenin kararı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 52 sanıktan eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik ve Mustafa Alper Şengören, eski Teğmen Ömer Sevim, eski Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski Uzman Onbaşı Sercan Met, eski Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Sanık 42 erden 31'inin aynı suçtan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, 11 erin kasten hareket ettikleri ve atılı suçu işlediklerine ilişkin cezalandırmaya yeterli her türlü şüpheden uzak kesin delil mevcut olmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraatlerine hükmetmişti.

14 kişinin şehit edilmesine 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, 8 rütbeli sanığı çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine neden oldukları gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti. Bu sanıkları ayrıca 182 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle de 2 bin 912'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.

Heyet, 31 eri ise 14 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 14'er kez müebbet hapse, 182 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 2 bin 426'şar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, ayrıca İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'a "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezası, eski Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'e de "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA