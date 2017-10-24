İstinaf Başsavcılığından Berberoğlu kararına şerh

24 Ekim 2017

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen 25 yıllık hapis cezası hükmünün bozulmasına ilişkin kararına şerh düştü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin verdiği bozma kararının ''görüldüsü'', İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Görüldüyü yapan Başsavcılık, 2. Ceza Dairesi'nin, Berberoğlu hakkında verilen kararın bozulmasına ilişkin hüküm kurduğunu anımsatarak, dairenin, ilk derece mahkemesinin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "hukuka kesin aykırılık halleri" başlıklı 289. maddesinde belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm olunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisinin bulunmadığını hatırlattı.

Savcılık, Anayasa Mahkemesi'nin CMK 289. maddesine göre, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararına direnemeyeceği yönündeki kararına da atıfta bulundu.

Savcılık, bozma kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

''Böylece Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararıyla bağlı olacağı, bunun 289. maddede sayılanlarla sınırlı olduğu, fakat davanın esasına ilişkin hususlar (örneğin; inceleme konusu kararda olduğu gibi atılı suçun ve benzeri başka bir suçun dahi unsurlarının oluşup oluşmadığına dair bir değerlendirme yapılması) bu kapsamda sayılmamıştır.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozmaya ilişkin kararının 4 No'lu bendinin CMK 289. maddenin unsurlarının dışında bulunduğu düşünülmektedir. Bu karara Başsavcılığın olağan ya da olağanüstü itiraz/temyiz gibi bir kanun yolu mümkün değilse de görüldü ekranımızda dosyanın incelenmek üzere mahkemesince gönderilmesi üzerine fiziki dosya da getirilerek incelenmiştir."

Savcılık, bozma kararının görüldüsünü yaparak dava dosyasını ilk derece mahkemesine gönderdi.

Söz konusu dava dosyasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA