İstinaf duvarı çöktü, 18 yaşındaki işçi can verdi
Ankara'da yıkılan binanın moloz kaldırma çalışmasında istinat duvarı çöktü. Enkazın altında kalan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Çankaya ilçesindeki GMK Bulvarı üzerinde yıkılan binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.
Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Enkazda kalan Yılmaz'ın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu işçinin cansız bedenine ulaştı.
Cesedin çıkarılması sırasında olay yerine gelen Rasim Yılmaz'ın annesi ve kız kardeşleri fenalık geçirdi.