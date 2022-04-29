İstinaf'tan Galatasaray kararı: Seçim durduruldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin (İstinaf) aldığı karar sonucunda Galatasaray Kulübünün yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün üyelerinden Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen istinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Davacı vekilinin istinaf başvurusunu kabul eden daire, 100 bin lira teminat yatırılması karşılığında kulüpte 26 Mart'ta yapılan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ve 27 Mart'ta alınan kararların uygulanması ile kulüp tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının tedbiren durdurulmasını hükme bağladı.

Dairenin bu kararı üzerine Galatasaray Kulübünün yarın planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.

Kararın ardından tepki gösteren Başkan Adayı Metin Öztürk, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." dedi.

Ne olmuştu?

Davacı Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesine, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Mart'ta verdiği kararla, genel kurul kararlarının uygulanması halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişimle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale gelmesi ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına hükmetmişti.

Mahkeme, bu teminatın yatırılması karşılığında 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Kulübü Derneği tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısı ile yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını hükme bağlamıştı.

Bu karara dernek avukatlarınca itiraz edilmişti. İtirazı kısmen kabul eden mahkeme, 9 Nisan'daki duruşmada verilen ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı. (AA-İHA)

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