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İstinaf'tan Galatasaray kararı: Seçim iptal oldu

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal oldu.

Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." dedi.

 

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