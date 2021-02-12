İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi 7. Adada bulunan ve plastik ürünler satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçrayarak hızla büyüdü.

Doğalgaz hatlarına da sirayet eden yangında çok sayıda iş yeri yandı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İGDAŞ ekipleri bölgede doğalgaz akışını kesti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.