ISUBÜ'nün yanmaz ısı yalıtım malzemesi tescillendi

Tamamını yerli hammadde kullanarak geliştirdikleri ürünün benzerlerinden ekonomik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Metin Davraz, "Geliştirdiğimiz volkanik alümina silikat esaslı panelin (VASP), bir metreküpü yaklaşık 100 kilogramdır. Çok hafiftir ve yangına direnci A sınıfıdır. Geliştirdiğimiz malzeme, yaklaşık 700 santigrat dereceye kadar şekil değiştirmeden kalabilen ve dayanıklılığını koruyan bir özelliğe sahip" dedi.

Binalarda kullanılması hayati önem taşıyor

Özellikle çok katlı binalarda olası yangınlara karşı bu malzemenin kullanılmasının hayati önem taşıyacağını ifade eden Davraz, "Yangın esnasında yüksek katlarda kurtarma operasyonları zorlaşıyor. Bu nedenle, iç ve dış cephelerde A sınıfı yanmaz yalıtım malzemelerinin tercih edilmesi önem kazanıyor ve geliştirdiğimiz malzeme yangın yönetmeliği koşullarını fazlasıyla sağlıyor. Diğer A sınıfı yanmaz malzemelere de güçlü bir alternatif oldu" diye konuştu.

Ürünün yüksek sıcaklıkta çalışan kızgın buhar boru ve vanaları gibi endüstriyel bazı ekipmanların yalıtımında da kullanılabileceğini dile getiren Davraz, özel sektör işbirliğiyle seri üretime başlayabileceklerini bildirdi.