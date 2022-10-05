İsveç büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström'ün, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Verilen bilgilere göre, İsveç Büyükelçisi Herrström’e, Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.