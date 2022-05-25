İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları ile ilgili istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
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İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetlerinin katıldığı istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Dışişleri Bakanlığı, dün İsveç ve Finlandiya heyetlerinin NATO'ya üyelik başvuru müzakereleri için Ankara'ya geleceğini duyurmuştu.
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