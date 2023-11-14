İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Dışişleri Komisyonu'nda
NATO'nun İsveç'e katılımını kapsayan protokol TBMM Dışişleri Komisyonu'na ulaştı.
Haber Merkezi
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TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini 16 Kasım Perşembe günü görüşecek.
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alacak.
Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşecek.