İsveçli bakanlar Ankara yolunda 'teknik arıza'ya takıldı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer’i Ankara'ya götürmek için havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle Stockholm Arlanda Havalimanı'na geri döndüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının içinde olduğu, Ankara'ya gitmek için havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirtti.

Wahlström, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi ve yolcular veya mürettebat için acil bir tehlike oluşturmuyordu. Terörizme ve organize suça karşı işbirliği de dahil olmak üzere birçok önemli konunun tartışılacağı Ankara'daki toplantı sabırsızlıkla bekleniyordu. En kısa sürede yeni bir toplantı gününün ayarlanması için çalışmalar başladı." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Mekanizması toplantısı yapılacaktı

Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık edeceği toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Strummer da katılacaktı.

İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması Toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıyordu.