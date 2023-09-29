İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provakasyon düzenlendi
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyon, polis koruması altında gerçekleştirildi.
İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.
İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken, daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.