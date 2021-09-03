İşveren çalışandan haftada bir kez zorunlu PCR testi isteyebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile, 6 Eylül'den itibaren işverenlerin COVID-19 aşısı olmayan çalışanlardan haftada bir kez zorunlu PCR testi isteyebileceği bildirildi.

Genelgede ayrıca uyarıya rağmen aşı olmayıp hastalanan çalışanların da bunun sosyal güvenlik mevzuatı açısından sonuçlarıyla ilgili bilgilendirilmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma konusunda bakanlığın asli görevlerinden birisi olduğuna dikkat çekilerek, PCR testi ve işçilerin COVID-19 riskleri konusunda bilgilendirilmelerini içeren bir yazının 81 il valiliğine gönderildiği bildirildi.

Aşı konusunda önce yazılı bilgilendirme

Yazıda, öncelikli olarak çalışanların aşılanması gerektiği konusunda yazılı olarak bilgilendirilmeleri, uyarıya rağmen aşı olmayanların bu kez sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarını da bildirmeleri istendi.

Açıklama şöyle:

"Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

Aynı zamanda işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."