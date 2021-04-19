İsviçre'den Türkiye kararı

Riskli ülkeler listesini güncelleyen İsviçre Federal Sağlık Dairesi (BAG), Türkiye'yi salgının başından bu yana ilk kez listeye eklendi.

Böylece bugünden itibaren Türkiye’den İsviçre’ye seyahat edenler 10 gün karantinaya alınacak. Riskli ülkeler listesinden İsviçre'ye seyahat edenler, COVID-19 testi yaptırmış olsa ve testi negatif çıksa dahi karantina kuralına uymak zorunda. Karantina kuralını ihlal edenler ise 10 bin İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılabilecek.