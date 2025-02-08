İtalyan şefin Kadıköy'de bıçaklanan oğlunun son durumu ne?

Ünlü bir İtalyan restoranda şef olarak görev yapan Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırı sonrasında kaldırıldığı hastanede 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıf öğrencisi olan Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla 24 Ocak Cuma günü Kadıköy Salı Pazarı'na alışverişe gitmiş ve burada sözlü tartışma yaşadığı B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Saldırganlar yakalanırken, 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Minguzzi, 15 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.