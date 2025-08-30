İTB Başkanı Işınsu Kestelli: Kalkınmayı sürdürmek büyük zafere anlam katar

Ulu Önder Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk’ün liderliğin­de, inanç ve mücadeleyle yazılan, Cumhuriyetimizin temellerinin atan, milletçe kenetlenmenin ve yeniden doğuşun simgesi 30 Ağustos’tur.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; bu büyük mücadeleden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi; demokrasiye, hukuka, bilime ve çağdaş değer­lere bağlı kalarak daha da ileri­ye taşımak, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı sürdürülebilir kıl­maktır.

İzmir Ticaret Borsası ola­rak bu bilinçle ülkemizin üretim gücünü desteklemeye, tarım ve ticaretin gelişimine katkı sağla­maya azimle devam ediyoruz. 103 yıl önce Anadolu’nun her köşe­sinden yükselen, cesaretle kaza­nılan 30 Ağustos Zaferi, bizlerin yolunu aydınlatıyor.

Bu büyük za­ferin yıl dönümünde, Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üze­re, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.