İTB Başkanı Işınsu Kestelli: Kalkınmayı sürdürmek büyük zafere anlam katar
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, inanç ve mücadeleyle yazılan, Cumhuriyetimizin temellerinin atan, milletçe kenetlenmenin ve yeniden doğuşun simgesi 30 Ağustos’tur.
Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; bu büyük mücadeleden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi; demokrasiye, hukuka, bilime ve çağdaş değerlere bağlı kalarak daha da ileriye taşımak, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı sürdürülebilir kılmaktır.
İzmir Ticaret Borsası olarak bu bilinçle ülkemizin üretim gücünü desteklemeye, tarım ve ticaretin gelişimine katkı sağlamaya azimle devam ediyoruz. 103 yıl önce Anadolu’nun her köşesinden yükselen, cesaretle kazanılan 30 Ağustos Zaferi, bizlerin yolunu aydınlatıyor.
Bu büyük zaferin yıl dönümünde, Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.