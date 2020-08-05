ITF, THY'yi müzakere masasına dönmeye çağırdı
Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), THY'yi müzakere masasına dönmeye çağırdı.
Airporthaber'in haberine göre, 28 Temmuz’da THY yönetimi ile Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) üyesi Hava-İş Sendikası arasında, COVID-19 pandemisinin yarattığı krizi aşabilmek adına görüşmeler gerçekleştirildi.
ITF sivil havacılık sekreteri Gabriel Mocho Rodriguez bu şartlarda Türk Hava Yolları Yönetimini Hava-İş sendikası ile iyi niyetli olarak müzakerelere devam etme çağrısında bulundu.