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ITF, THY'yi müzakere masasına dönmeye çağırdı

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), THY'yi müzakere masasına dönmeye çağırdı.

ITF, THY'yi müzakere masasına dönmeye çağırdı
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Airporthaber'in haberine göre, 28 Temmuz’da THY yönetimi ile Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) üyesi Hava-İş Sendikası arasında, COVID-19 pandemisinin yarattığı krizi aşabilmek adına görüşmeler gerçekleştirildi.

ITF sivil havacılık sekreteri Gabriel Mocho Rodriguez bu şartlarda Türk Hava Yolları Yönetimini Hava-İş sendikası ile iyi niyetli olarak müzakerelere devam etme çağrısında bulundu.

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