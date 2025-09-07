İtibar Akademisi’nin Başkanı Ertan Acar hayatını kaybetti

Uzun yıllar gazetecilik yapan, Dünya Gazetesi de dail olmak üzere pek çok gazete, internet portalı ve iş dünyası dergilerinde köşe yazıları yayımlanan Ertan Acar, geçirdiği beyin kanamasının ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Hem basın hem de iş dünyasında vefatı büyük üzüntüyle öğrenilen Acar’ın cenazesi, bugün Küçükçekmece'deki Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ertan Acar kimdir?

1973 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğan Ertan Acar, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde okudu. 1991 yılında Eskişehir Sonhaber Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı.

Bir süre Radikal Gazetesi’nde muhabirlik ve Sabah Gazetesi’nde editörlük yapan Acar, 1999 yılında Dünya Gazetesi’nde çalışmaya başladı.

2003’de Finans Dünyası Dergisi’nde köşe yazıları ve röportajları yayınlanan Acar, 2003-2010 yılları arasında Bersay İletişim Grubu’nda iletişim danışmanı olarak görev aldı. 2010 yılı başında Bersay İletişim Grubu’ndan ayrılarak Ertan Acar Medya İlişkileri Danışmanlığı’nı kurdu.