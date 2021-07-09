İtirazlar bitmedi “Hayvanları Koruma Kanunu” yasalaştı

Tamer IŞITIR

Ne Oldu?

Komisyona üyelerin yanı sıra milletvekilleri, belediyeler, hayvan haklarıyla ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilciler katılırken, hayvanlara yönelik işkence, eziyet, tecavüz gibi suçlarda hapis cezası öngören görüşmelerde zaman zaman teklifin içeriğine ilişkin tartışmalar yaşanmıştı. Komisyonda, muhalefet ve hayvan hakları savunucuları yasanın ismine itiraz ederek, "Hayvan Hakları Yasası" olarak değiştirilmesini isterken, teklifte yer alan ve ceza öngörülen "hayvanlarla cinsel ilişki" ifadesinin de "hayvanlara tecavüz" veya "istismar" olarak değiştirilmesini talep etmişti.

Ne Dediler?

CHP'li Komisyon Üyesi Orhan Sarıbal: Geç kalınmış bir düzenleme. Bu canlıların mal olmasını kanundan çıkardık ama adına bakıyoruz 'Hayvan Haklarının Korunması Kanunu.' Siz hayvan haklarının korunması dediğiniz andan itibaren onları mal olmaktan çıkaramıyoruz. Alım satımını engelleyemiyoruz. Bu kanunun adı ne olmalı? 'Hayvan Hakları Kanunu olmalı.'

TİP Milletvekili Sera Kadıgil: ‘Hayvan Hakları Yasası’ diyemediğimiz bir noktadayız. En basitinden duygulu varlık olduklarının kabulü yok. Eşya mı, can mı belirsiz. “Kat Mülkiyeti Kanunu'na ekleyelim” dedik, bu yok. Kuşların göç yollarını koruma sorumluluğu üzerine bir sürü kıymetli STK’ları dinledik, ne yapabileceğimize karar verdik, bunlar yok. Evcil hayvan yok, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının ortadan kaldırılması yok. “Hayvanat bahçeleri ve yunus parkları yasaklanacak” dedik, bu yok. Hayvanların deneylerde kullanımı ile ilgili o kadar çalıştık tek bir madde yok. Hatta sokak hayvanları üzerinde deney yapılmasına müsaade eden madde bile duruyor. Kürk meselesi yok. Av yasağı yok. “Popülasyon kontrolü düzenlemesi” dedik yok. “Kısırlaştırma seferberliği yapacağız” dedik. “Dört yıl boyunca ithalat yasağı getirelim” dedik. “Petshoplarda hayvan satışını yasaklayalım” dedik. “Mobil kısırlaştırma cinayettir, hepimiz karşıyız” dedik. Burada yok. Sadece ‘geçici’ ibaresiyle geçiştirilmiş. İşini yapmayan belediyelere yaptırım düzenledik. Bu hükümlere uymayacak belediyelere en küçük bir idari ve cezai yaptırım yok.

Ne Olacak?

Kanuna göre, Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarılacak. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak. Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek. Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek her türlü terk fiili yasak kapsamına alınacak. Evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişiye de hapis cezaları 6 aydan 3 yıla kadar uygulanabilecek. Ev hayvanı satış yerlerinde (petshop) ortamın hayvan sağlığı ve etolojisi bakımından uygun olmaması sebebiyle kedi ve köpek bulundurulması yasaklanacak. Yasayla, tedavi amaçlı hayvanlara müdahalelere izin verilecek; veteriner hekimlik uygulamalarına engel olunmaması amaçlanıyor. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.