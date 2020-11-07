İTO Başkanı Avdagiç COVID-19'a yakalandı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, COVID-19 testi sonucunun pozitif olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Yaptığı Twitter paylaşımında COVID-19 testinin pozitif sonuç verdiğini ifade eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Son yaptırdığım Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Tedavime hastanede devam ediyorum. Rabbim en kısa zamanda sağlık içinde görevlerimizin başına dönmeyi nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.