İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye erken sanayisizleşme tuzağına düşmemeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun mart ayı Meclis toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme performansının korunabilmesi için katma değerli üretim ve ihracat temelli bir büyüme modelinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin sanayileşme vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, “erken sanayisizleşme” riskine dikkat çekerek, mevcut sanayi yapısının korunmasının yeterli olmayacağını, aynı zamanda yeniden tasarlanıp güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin yalnızca sanayi basamaklarını tırmanmakla kalmayıp gerçek anlamda bir “sanayi sıçraması” gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Avdagiç, bunun küresel üretim zincirinde daha üst bir konuma yükselmek açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

“Sanayi sıçraması artık zorunluluk”

Avdagiç, Türkiye’nin küresel üretim zincirinin orta halkasında sıkışıp kalmaması için sanayi ekosisteminin daha yüksek katma değerli bir yapıya evrilmesi gerektiğini kaydetti. Sürdürülebilir büyümenin ancak üretim ve ihracat kompozisyonunun niteliğinin artırılmasıyla mümkün olacağını belirten Avdagiç, sanayi politikalarının bu perspektifle yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Jeopolitik gerilim enerji ve enflasyon riskini artırıyor

Konuşmasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan bölgesel gerilime de değinen Avdagiç, 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da yeni bir savaş ikliminin oluştuğunu söyledi. Türkiye’nin bu süreçte hem bölgesel yangını söndürmeye çalışan hem de bu risklerin ülkeye sıçramasını önlemeye çalışan bir pozisyonda bulunduğunu belirten Avdagiç, Ankara’nın “doğru, kararlı ve soğukkanlı” adımlar attığını ifade etti.

Artan gerilimin enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açtığını kaydeden Avdagiç, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığını söyledi. Savaşın yalnızca askeri bir kriz olmadığını vurgulayan Avdagiç, bunun aynı zamanda enerji güvenliği, küresel ekonomi ve büyük güç rekabetinin kesiştiği kritik bir jeopolitik sınav niteliği taşıdığını dile getirdi.

“Türkiye dengeyi kuran oyuncu konumunda”

Türkiye’nin jeopolitik risk haritasının merkezinde bulunduğunu belirten Avdagiç, ülkenin üç tarafında sıcak çatışma veya savaş ortamının devam ettiğine dikkat çekti. Buna karşın Türkiye’nin hem Batı hem de Doğu ile köklü ilişkilere sahip az sayıdaki ülkeden biri olduğunu ifade eden Avdagiç, bu durumun Türkiye’yi “satranç tahtasında bir taş değil, dengeyi kuran oyuncu” konumuna taşıdığını söyledi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Türk diplomasisinin yürüttüğü yaklaşımın, ülke çıkarlarını azami ölçüde koruyan bir çizgi sunduğunu belirterek, iş dünyası olarak bu politikayı dikkatle ve soğukkanlılıkla izlediklerini kaydetti.

2026 görünümünde üç kritik başlık

Yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de paylaşan Avdagiç, 2026 ekonomik görünümünün üç temel başlık etrafında şekilleneceğini söyledi. Buna göre, enflasyondaki düşüş eğiliminin korunup korunamayacağı, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin maliyetler üzerindeki etkisi ile para politikasının ne ölçüde sıkı kalacağı, büyüme ve istikrar dengesini belirleyen temel parametreler olacak.

AB pazarı ve yüksek teknoloji vurgusu

Avrupa Birliği ile ticaretin Türkiye açısından stratejik önemini koruduğunu belirten Avdagiç, AB’nin sanayisini korumaya dönük “Made in EU” programı çerçevesinde Türkiye’nin mevcut Gümrük Birliği ilişkisi sayesinde kapsam içine alınmasına yönelik mesajları olumlu karşıladıklarını ifade etti.