İTO Başkanı Avdagiç: Yeni asgari ücret hayırlı olsun

Avdagiç, Twitter hesabından yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu. Avdagiç, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz. Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını, artan SGK priminin kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını bekliyoruz."