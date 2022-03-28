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İTO Başkanı Avdagiç'ten KDV açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini ekonomi açısından kıymetli gördüğünü bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avdagiç, Twitter hesabından KDV ile ilgili yaptığı paylaşımda ortak gayretin enflasyonla mücadeleye de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini de içeren ve halkımızın alım gücünü destekleyen, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifleten adımları ekonomimiz için kıymetli görüyoruz. Tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetimizin aldığı proaktif kararlarla birlikte enflasyonla mücadelemizde de başarıya ulaşacağız."

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