İTO Başkanı: Kapsamlı planla konut dönüşümü hızlanmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Canımızı emanet ettiğimiz yuvalarımızı, daha iyi inşa etmek için devlet, halk ve tüm ilgili kurumlar iş birliği içinde hareket etmeliyiz. Depreme dayanıksız yapı stokumuzun ivedi bir şekilde yenilenmesini sağlamalıyız. Yalnız ve yalnız yapıların güçlenmesi, bizi depreme karşı daha güçlü kılacaktır” dedi.

Avdagiç, binaların depreme karşı dönüşümünde, kamu-özel sektör ve merkezi yönetim-yerel yönetim iş birliklerinin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir politika yaklaşımı geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. İş dünyasına deprem yardımlarına devam edilmesi çağırısını yineleyen Avdagiç, “Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi, bütün gücüyle depremden zarar gören ve yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum” diye konuştu.