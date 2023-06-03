İTO: Ekonomide 2023 startını yapacak ekip göreve geldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak görüyoruz. Ekonomide Cumhuriyetimiz için 2023 startını yapacak bir ekip göreve geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı kabine hakkında iş dünyasının görüşlerini ifade etti.

Birlik mesajı verdi

Yeni kabinenin özel sektörün beklentilerinin ötesinde, ülkemize yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracağını, 20 yılın üzerine gelecek 100 yılı inşa edeceğini belirten Avdagiç, “İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, mesajını şöyle tamamladı: “Şimdi iş dünyası ve hükümet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı ‘ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu’ olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor.”