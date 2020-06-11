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İTO Meclis Başkanı Oran'ın acı günü

İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran'ın annesi vefat etti.

İTO Meclis Başkanı Oran'ın acı günü
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran'ın annesi Nafiye Oran 90 yaşında vefat etti.

Maltepe Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve birçok vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından merhume Maltepe'deki Büyükbakkalköy aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

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