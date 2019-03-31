İTO: Önümüzdeki 4.5 yıl ekonomi daha da güçlenecek
31 Mart mahalli idareler genel seçim sonuçları hakkında açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz.” dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz” diye konuştu.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin geride kalmasıyla, yapısal reform takviminin istikrarlı ve kesintisiz şekilde işlemesi için büyük bir fırsat yakalandığına işaret etti.
İTO Başkanı Avdagiç, 31 Mart seçim sandığından çıkan her belediye başkanının, ticaretin ve üretimin önünü açan projelerle hizmet etmesini dilediklerini kaydetti.
Şekib Avdagiç, “Ekonomi dışı etkileri bertaraf ederken, reel sektörü güçlendirecek, köklü ve yapısal reformlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor” mesajını verdi.
TÜRKONFED: Hedef yerel kalkınma olmalı
TÜSİAD: Türkiye için yeni reform dönemi