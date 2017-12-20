İTO'nun 23'üncü başkanı Öztürk Oran oldu

20 Aralık 2017

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - Dünyanın en büyük odalarından olan 400 bin üyeli İstanbul Ticaret Odası (İTO) yeni başkanını belirledi. Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden merhum başkan İbrahim Çağlar'dan boşalan başkanlık koltuğuna Nisan 2018'de yapılması öngörülen seçimlere kadar Öztürk Oran oturacak. Oran, bugün yapılan seçimde 10 yönetim kurulu üyesinin 7 oyunu alarak başkan seçildi.

En yaşlı başkan yardımcısı olması nedeniyle Dursun Topçu'nun başkanlığında gerçekleşen İTO Yönetim Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Marmara İnşaat ve Acentalık şirketinin sahibi aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olan Öztürk Oran'ın yanı sıra İTO başkan yardımcılarından Murat Kalsın da başkanlık için adaylığını açıklamıştı. Yönetim kurulu toplantısı sırasında gizli oy açık tasnif esasına göre yapılan seçimin ardından İTO'nun 23'üncü başkanı olarak Oran seçildi.

Çağlar’ın vefatı ile eksilen yönetim kurulu üyeliğine ise, yedek üyeler arasından seçim yapılacak. Daha önce yönetimden istifa eden Öznur Değirmenci'nin ardından yönetim kurulu seçime gitmiş ve Adil Coşkun'un yönetime girmesine karar vermişti.

Öte yandan seçim sürecine gidilirken, birtakım sürtüşmeler de yaşandı. İTO Meclis Üyesi Mustafa Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalar yaparak, Murat Kalsın'a kumpas kurulduğunu, Öztürk Oran'ın başkan seçilmesi için yapılan bir toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın da katılacağını iddia etti.

Bakanlar Kurulu'nun bir kez daha erteleme yetkisi var

280 milyon lirayı bulan bütçesi ve bünyesindeki üniversitenin yanı sıra bir dizi iştiraki ile önemli bir güç konumunda olan İTO’nun yeni başkanı Öztürk Oran, Nisan 2018’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda yapılacak seçime kadar görev yapacak.

Seçimlerin normal şartlar altında 4 yıllık sürenin dolduğu mayıs ayında yapılması gerekiyordu. Fakat Bakanlar Kurulu aldığı 2 kararla seçimleri önce ekim ayına ardından Nisan 2018'e ertelemişti. Yasalara göre Bakanlar Kurulu'nun TOBB seçimleri en fazla 3 kez erteleme imkanı bulunuyor. Bu nedenle seçimler bugün için her ne kadar nisan ayında yapılacakmış gibi görülse de kulislerde konuşulan iddialara Bakanlar Kurulu son erteleme hakkını kullanarak oda seçimlerini Ekim 2018'e ayına erteleyebilir.

Nisan'da İTO için en az 3 aday var

Oda ve borsa seçimlerinin Nisan 2018'de yapılması halinde bugün için en az 3 kişinin İTO başkanlığı için yarışması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre aday sayısının daha da artması mümkün. İTO meclisindeki en etkili olan kurumlardan biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yaptığı istişareler sonucunda Şekib Avdagiç'i destekleme kararı almıştı. Avdagiç'in ardından bir başka plastikçi TEBPLAST'ın sahibi Abdullah Teber de aday olacağını açıklamıştı.

Yine iddialara göre, yakın bir döneme kadar Murat Kalsın'ın çevresine "İbrahim Çağlar aday olmazsa, Nisan 2018'de İTO'ya adayım" mesajını verdiği konuşuluyor.

Bu 3 ismin dışında İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz'un aday olması da sürpriz olmayacak. Kopuz daha önce DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, “Eğer İstanbul iş alemi destek verirse, talep ederse odalar ve borsalar camiası içerisinde bir makamda beni görmek isterlerse, kendilerine hizmet etmek benim için büyük bir şereftir" diyerek aday olabileceğine işaret etmişti.