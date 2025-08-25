İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki yangın kontrol altında alındı
İTÜ, Ayazağa Kampüsü'nde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken; yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Sarıyer'de bulunan Ayazağa Kampüsü'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldüğü açıklandı.