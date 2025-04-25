İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem nedeniyle taşınıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinin deprem nedeniyle taşınacağı açıklandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, kentteki deprem nedeniyle Şişli'deki hemşirelik fakültesinin faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulacağını açıkladı. Prof. Dr. Aydın, hemşirelik fakültesinin okulun Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağı ve 20 Mayıs'ta yeniden eğitim öğretime başlanacağını bildirdi.

"Fakültenin taşınma kararı öne çekildi"

Prof. Dr. Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üniversitenin deprem güvenliği konusunda aldığı kararlara ilişkin Şişli'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Öğrencilere, çalışanlara ve tüm İstanbul halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aydın, üniversitenin kentin 7 ilçesinde çeşitli fakülte ve birimleri bulunduğunu, bunlardan biri olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinin de kuruluşundan bugüne Şişli'de hizmet sunduğunu söyledi.

Aydın, fakültenin toplamda 1537 öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem riski nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde, binaların yapısal emniyetiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binaları için de yapıldı.

Bundan yaklaşık 2 ay önce üniversitemiz yönetim kurulunca, fakültenin yaz aylarında planlı bir şekilde taşınmasına karar verildi. Ancak 2 gün önce İstanbul'da yaşadığımız deprem, fakültenin taşınma kararının öne çekilmesi gerekliliğini doğurmuştur.

Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun bugün aldığı kararla fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır. Fakültemiz, taşınmasına müteakip eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs'ta yeni yerinde başlayacaktır. Bu karardan 4. sınıf klinik uygulama dersi alan öğrencilerimiz etkilenmeyecektir."

Tekrar geri dönmek istediklerini belirtti

Fakülte binasının güçlendirme ve yeniden inşasıyla ilgili görüşmelerin mülk sahibi Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile yapıldığını dile getiren Aydın, vakfa bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Hedeflerinin, gelecekte hemşirelik fakültesinin, kurulduğu bu tarihi alana yeniden dönmesi olduğunu belirten Aydın, öğrencilere ve akademik kadroya da gösterecekleri sabır için teşekkürlerini iletti.