IWC Schaffhausen Tahoe Gölü’nün kış manzarasını ilham aldı

IWC’nin 1980’lerde geliştirdiği efsanevi daimî takvim ayların ve artık yılların farklı uzunluklarını otomatik olarak algılıyor. Saati çalıştıran IWC üretimi 52615 kalibreyi safir cam kasa arkasından görmek mümkün. IWC yeni ve çarpıcı seramik renklerinden oluşan çeşitli pilot saatlerinin yer aldığı “Colors of TOP GUN” koleksiyonunu 2022’de çıkardı. İsviçreli lüks saat üreticisi, Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN Lake Tahoe (Ref. IW503008) ile şimdi de seriye beyaz seramikten yeni bir model kazandırıyor.

Gelişmiş performans

IWC ve Pantone’nin “IWC Lake Tahoe” adını verdiği seramik rengine beyaz üniformalar ve tatlı su gölü Tahoe Gölü’nün kış manzarası ilham verdi. Kaliforniya ve Nevada arasındaki Tahoe Gölü, hemen yakınındaki TOP GUN uçuş okulunda eğitim alan pilotların sık sık üzerinden uçtuğu dağlık bir bölge. Simsiyah kadran ve Super-LumiNova® dolgulu siyah saat kolları, paslanmaz çelik kurma düğmesi ve kasa arkası halkası, beyaz dokulu kauçuk kayış bu göz alıcı tasarımın öne çıkan özellikleri. Beyaz seramik, IWC’nin gelişmiş performans materyallerindeki kapsamlı uzmanlığının simgelerinden biri.

Kompleks bir üretim

Şirket, 1980’ler kadar erken bir tarihte, siyah zirkonyum oksit seramik kasalı ilk kol saatini beğeniye sunduktan kısa süre sonra bu renk üzerine çalışmaya başladı. Beyaz seramik, zirkonyum oksidin diğer metalik oksitlerle karıştırılmasını ve yüksek sıcaklıkta fırınlanmasını içeren kompleks bir üretim sürecinin ürünü. Seramiğin hem çizilmeye dayanıklı hem de hatırı sayılır ölçüde hafif bir madde olması onu pilot saatleri için mükemmel bir materyal haline getiriyor.