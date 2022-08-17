İYİ Parti 'Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı’nı açıklayacak
İYİ Parti’nin ekonomide istikrarın sağlanması konusunda atacağı adımlar ve yol haritası İstanbul'da açıklanacak.
ANKARA (DÜNYA) İYİ Parti, ekonomide yaşanan krizden çıkışı öngören “Ekonomide Kurtuluş Planı”nın ilk aşamasını oluşturan “Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı” nı yarın İstanbul’da açıklayacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda Ekonomi Politikaları Başkanı Prof.Dr. Bilge Yılmaz, İYİ Parti’nin ekonomide istikrarın sağlanması konusunda atacağı adımları ve yol haritasını açıklayacak.
“Ekonomide Kurtuluş Planı “ başlığı altında gerçekleştirilecek olan toplantı İstanbul Bosphorus ‘ta saat 10:30’da yapılacak.