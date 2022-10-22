İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
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İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.