  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, COVID-19 aşısı oldu
Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, COVID-19 aşısı oldu

İYİ Parti lideri Akşener, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, COVID-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirtti.

Akşener, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

2. günde COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti2. günde COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçtiGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Evelallah sapasağlamımCumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Evelallah sapasağlamımGündem
MHP lideri Bahçeli, COVID-19 aşısı yaptırdıMHP lideri Bahçeli, COVID-19 aşısı yaptırdıGündem
KKTC'de ilk COVID-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldıKKTC'de ilk COVID-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldıGündem
Kılıçdaroğlu: Aşıyla ilgili bir kaygım yokKılıçdaroğlu: Aşıyla ilgili bir kaygım yokGündem

 

Etiketler
covid-19 Corona virüs