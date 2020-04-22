İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 23 Nisan mesajı

22 Nisan 2020

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, tarihte Kurtuluş Savaşı veren ilk ve tek Meclis olan TBMM'nin 100. yaşının kutlandığını belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm dünyaya örnek olan milli irade hamlesinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir."

"Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz"

Akşener, salgın önlemlerine denk gelen 100. yılda, 83 milyon vatandaşın tek yürek olarak saat 21.00'de balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okuyacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bu muhteşem önerinin minik bir yavrumuzdan gelmesi gerçekten çok manidardır. Bu durum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmesinin tesadüf olmadığının bir göstergesidir. Bir yavrumuzun önerisi, önce milyonlarca evladımızın desteğini aldı, sonra da ülkemizin tamamında kabul görüp, heyecan yarattı. Ne mutlu bizlere ki böyle çocuklarımız var. Ne mutlu bizlere ki milli iradenin bayramını çocuklara armağan eden bir ecdadımız var. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz. TBMM'nin 100. yaşında, milli iradenin kahramanlarına selam olsun. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA