İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan radar cezalarına tepki

TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, iktidarın bu Kurban Bayramı'nda, esnafa ve işverene müjdesinin, destek, kredi yahut borç ertelemesi değil şahıs ve şirket hesaplarına konulan blokeler olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, yüzlerce esnaf ve serbest çalışan vatandaşın bayrama parasız pulsuz girdiğini belirtti.

İktidarın bayram müjdesinin sadece bu olmadığını ifade eden Dervişoğlu, müjdenin ayrıca memleketine veya tatile giden vatandaşlara "denetim mi, tuzak mı olduğu çok şüpheli" olan trafik cezaları olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu, ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı, Hazine'de açtığı gediklere yama yapmak için milletimize ceza yağdırmaktadır. Maliye, hasılat elde etmek için ceza kesmektedir. Devlet, vatandaşına tuzak kuran duruma düşürülmüştür. Vatandaş, kurallara saygı duymaya değil, fahiş cezalarla korkuya alıştırılmaktadır. Böyle bir düzen olur mu? Böyle ceza mantığı olur mu?"