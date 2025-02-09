İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ’a cezaevinde ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

"Sağlık durumları ve moralleri iyi"

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından cezaevinden çıkan Dervişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Toktaş ve Özdağ’ın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve moral seviyelerinin yüksek olduğunu belirtti. İki ismin de demokrasi, hukuk ve adalete olan bağlılıklarını kendisine ifade ettiklerini vurguladı.

Dervişoğlu, "Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Ben ziyaretim esnasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatap oldukları soruşturmaların muhtevasıyla ilgili de bilgi aldım" şeklinde konuştu.

"Gözaltına alınmaları bile mümkün değil"

Soruşturmalar çerçevesinde bu kişilerin gözaltına alınmalarının bile mümkün olmadığını öne süren Dervişoğlu, yaşanan olayların Türkiye'de "haksızlıklara karşı ses çıkaranların susturulmasına yönelik eylemler" olduğunu savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı, siyasetin, sivil toplumun, aydınların ve sanatçıların bu duruma sessiz kalamayacaklarını ifade etti. "Her zaman söylüyorum, 'Hiçbir silah sahibine sadık değildir.' Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir, o silah kendilerini vurur" diyerek sözlerini tamamladı.

Dervişoğlu’nun basın açıklamasına Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ve bazı parti üyeleri de katıldı.